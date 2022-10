Immobile, infortunio al bicipite femorale: "Sensazioni non positive"

LAZIO

Grande preoccupazione in casa biancoceleste per le condizioni del bomber finito ko con l'Udinese, il medico: "48-72 ore per capire"

Immobile, infortunio muscolare durante Lazio-Udinese

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ciro Immobile si ferma e si teme un lungo stop. Una brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri, che senza il suo bomber, sostituito al 28' del primo tempo dopo aver accusato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, non è riuscita ad andare lo 0-0 all'Olimpico contro l’Udinese. Immobile ha chiaramente mimato di aver sentito "tac" alla coscia facendo inevitabilmente scattare subito l'allarme sulla panchina biancoceleste e al suo posto è entrato Pedro: "L'importante è che Ciro si sia fermato subito - ha dichiarato dopo la partita il coordinatore dello Staff Medico dei capitolini Fabio Rodia - ma le prime sensazioni non sono positive".

"Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero - ha spiegato Rodia - Serviranno infatti un paio di giorni per capire l'esatta evoluzione del quadro clinico". "È accaduto sui flessori sinistri dove non aveva mai avuto sofferenza o lesioni, questo è un dato che dobbiamo considerare", ha aggiunto ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Le sensazioni lasciano il tempo che trovano, facciamo passare 48 ore e facciamo un esame strumentale per vedere come è la situazione", ha dichiarato invece Maurizio Sarri, che per le prossime partite dovrà studiare delle alternative: "Difficile sostituire un giocatore come Immobile senza avere un minimo di effetto negativo, ma anche l'anno scorso abbiamo giocato così, con la soluzione senza attaccanti di movimento e l'abbiamo anche fatto abbastanza bene".

"Certo, i suoi numeri sono troppo impattanti per dire che sarà uguale anche senza (prima di questa partita era l'unico ad aver superato i 1000 minuti giocati ed era l'unico della rosa ad essere stato schierato sempre titolare, ndr)", ha aggiunto il tecnico: "Pagheremo qualcosa senza di lui, speriamo il meno possibile".

Domenica prossima la Lazio è attesa dalla trasferta di Bergamo con l'Atalanta (ore 18), mentre li giovedì successivo ci sarà la decisiva sfida in Europa League contro il Midtjylland e il 6 novembre arriva il derby contro la Roma. Tutta la parte biancoceleste della città spera di rivedere Immobile in campo per quella data, anche se si teme un lungo stop (torna nel 2023?).

Vedi anche lazio Lazio, Sarri: "Con questo campo Lotito cerchi un altro allenatore"