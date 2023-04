Immobile, notte in ospedale. È giallo sulla dinamica dell'incidente

Notte in ospedale per Ciro Immobile dopo l'incidente contro un tram che l'ha coinvolto ieri mattina. L'attaccante della Lazio, infatti, è stato ricoverato a scopo precauzionale al Policlinico Gemelli in seguito al trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Per il bomber biancoceleste il tram sarebbe passato con il rosso, mentre l'autista nega.