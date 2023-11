Immobile-Massa, siparietto nello spogliatoio: "Mi hai ammonito per la ressa?" VIDEO

In un derby di Roma ad alta tensione non è mancato un simpatico siparietto tra l'arbitro Massa e Ciro Immobile nel corso dell'intervallo all'Olimpico. Mentre le squadre tornavano in campo, il capitano biancoceleste si è avvicinato al fischietto di Imperia chiedendogli: "Mi hai ammonito per la ressa?(riferimento al giallo preso dopo il contrasto con Mancini, ndr). Così l'arbitro: "No, a te ho ammonito per il fallo. Per la ressa ne dò uno per parte". Ancora Ciro con un mezzo sorriso: "Avrei preferito per la ressa. Per farti capire l'entità del fallo". Uno scambio di battute disteso nonostante il clima a pesante in una sfida già decisiva terminata poi 0-0.