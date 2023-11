Immobile è tornato, la Lazio è tornata: "Ho segnato coi tifosi"

IL CAPITANO

Con la doppietta del suo capitano la squadra di Sarri può svoltare la stagione, contro l'Atletico scontro diretto per il primo posto

Immobile è tornato, la Lazio è tornata. Doppietta in 180 secondi al Celtic (sono 8 gol in 10 partite di Champions), qualificazione agli ottavi di finale centrata, Olimpico in festa e tutti in piedi a cantare “Ciro Ciro”. Ancora ferita dalla sconfitta di Salerno e bloccata sullo 0-0 dagli scozzesi, la squadra di Sarri era sul punto di sprofondare in una crisi pericolosa, ma ci ha pensato il capitano, il suo bomber, a tirarla fuori dalle sabbie mobili con un uno-due che lascia ai biancocelesti la possibilità di giocarsi il primo posto del girone a Madrid contro l'Atletico e può essere il punto di svolta della stagione della Lazio: "È una vittoria pesantissima per la squadra, per il momento, per la classifica che abbiamo in questo momento" ha detto Immobile dopo il match.

"I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine - ha aggiunto - hanno fatto un caos per poter vincere questa partita. Insieme abbiamo buttato la palla in rete. Cosa ci dà questa vittoria? Sicuramente consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo poter imparare che non solo la Champions dev’essere giocata così. L’atmosfera ci dà qualcosa in più, ma in campionato dobbiamo toglierci alcuni problemi di dosso dal punto di vista del gioco. La squadra deve rimanere compatta e unita".

In una stagione fin qui molto tribolata in cui ha ricevuto tante critiche e ha pensato anche all'addio, Immobile si mette la squadra sulle spalle nel momento più difficile e indica la via ai compagni per recuperare il terreno perso in un inizio di campionato difficile. L'assist di Isaksen in questo senso è simbolico perché il danese arrivato nel mercato estivo, che fin qui aveva giocato poco, è stato tra i migliori in campo insieme a Guendouzi e Rovella, altri due volti nuovi (come Gila) su cui Sarri farà sicuramente più affidamento nelle prossime partite.

I nuovi e ovviamente il capitano: "Sono sempre stato abituato a rispondere sul campo alle critiche giuste, quelle di quest'anno erano diverse e mi hanno infastidito. Non stavo bene fisicamente e ci ho messo un po' a rispondere, ora ci sono riuscito". Immobile è tornato, la Lazio è tornata.

PRIMO POSTO POSSIBILE

La Lazio è seconda un punto dietro l'Atletico e giocherà a Madrid nell'ultima giornata lo scontro diretto per il primo posto del girone che in teoria dovrebbe garantire un accoppiamento più morbido agli ottavi. I calcoli sono molto semplici, con una vittoria sarà primo posto, in caso contrario Lazio seconda.

