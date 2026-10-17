Gattuso: "Juve più forte sulla carta, ma voglio una Lazio senza paura"

E ancora: "Domani è solo la settima giornata, ne mancano ancora 31. Contro la Juventus ho perso 4 finali, ma dobbiamo andare lì con coraggio anche se sono una grande. Alla squadra non gli si può dire nulla, tutti stanno facendo quello che devono fare ma non dobbiamo avere blackout, come contro il Monza e il Milan. Su questo dobbiamo migliorare perché finora ci è andata bene e non sempre sarà così".