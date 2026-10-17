VERSO JUVENTUS-LAZIO

Gattuso: "Juve più forte sulla carta, ma voglio una Lazio senza paura"

Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida di Torino: "Abbiamo un percorso da fare"

17 Ott 2026 - 13:32
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La Lazio arriva alla sfida con la Juventus guardando i bianconeri dall'alto in basso, ma Gennaro Gattuso, chiede che si tengano i piedi ben piantati per terra. "Noi dobbiamo andare a Torino con la consapevolezza che giochiamo contro una grandissima squadra, che ha raccolto poco rispetto a quanto seminato. A me interessa il coraggio, interessa andare a fare una partita di mentalità, senza timori e paura. Sulla carta sono più forti ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo", ha detto il tecnico biancoceleste.

"Andare lì con il braccino e con il timore non ci porta a nulla, noi abbiamo un percorso da fare - ha proseguito - . Stiamo facendo tante cose buone ma dobbiamo ancora migliorare su tanti aspetti". 

E ancora: "Domani è solo la settima giornata, ne mancano ancora 31. Contro la Juventus ho perso 4 finali, ma dobbiamo andare lì con coraggio anche se sono una grande. Alla squadra non gli si può dire nulla, tutti stanno facendo quello che devono fare ma non dobbiamo avere blackout, come contro il Monza e il Milan. Su questo dobbiamo migliorare perché finora ci è andata bene e non sempre sarà così".

Infine un pensiero sulla propria carriera con il tecnico laziale che ammette come "oggi sono un allenatore diverso rispetto a quando ho iniziato. Se avessi ascoltato tutti coloro che mi hanno giudicato nei 17 anni di calcio giocato avrei fatto un quarto della carriera che ho fatto. Non posso piacere a tutti, con me non tutti sono stati onesti ma non posso farci nulla. Mi piace più fare questo mestiere che quando giocavo. Nella vita bisogna dimostrare tutti i giorni, arriveranno momenti negativi, bisogna accettarli e migliorarsi anno dopo anno".

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