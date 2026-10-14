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Serie A, le designazioni arbitrali per la settima giornata

L'Aia ha comunicato le scelte per il prossimo turno di campionato: tutte le designazioni

14 Ott 2026 - 12:49
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È ancora tempo di coppe europee ma intanto la Serie A si prepara alla sua settima giornata. Un turno molto delicato con diverse partite interessanti. A partire da Bologna-Inter fino a Milan-Atalanta e Juventus Lazio. Ecco tutte le designazioni arbitrali della giornata:  

  • FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
    MARCHETTI
    TRINCHIERI – LAUDATO
    IV: MARIANI
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: VOLPI
     
  • VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
    SACCHI J.L.
    PALERMO – VECCHI
    IV: CREZZINI
    VAR: FABBRI
    AVAR: SANTORO
     
  • BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
    DOVERI
    ZINGARELLI – BERCIGLI
    IV: DI MARCO
    VAR: GARIGLIO
    AVAR: PICCININI
     
  • ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
    ABISSO
    TEGONI – MINIUTTI
    IV: COLLU
    VAR: PAIRETTO
    AVAR: MASSIMI
     
  • UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
    GUIDA
    DEI GIUDICI – MOKHTAR
    IV: BONACINA
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: BARONI
     
  • FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
    DI BELLO
    BINDONI – MONACO
    IV: MARCENARO
    VAR: PATERNA
    AVAR: PEZZUTO
     
  • MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
    CHIFFI
    MONDIN – YOSHIKAWA
    IV: SOZZA
    VAR: CAMPLONE
    AVAR: PRONTERA
     
  • JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
    MASSA
    ALASSIO – BERTI
    IV: MARESCA
    VAR: MERAVIGLIA
    AVAR: AURELIANO
     
  • MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
    CALZAVARA
    PERROTTI - SCATRAGLI
    IV: PAIRETTO
    VAR: AURELIANO
    AVAR: DI VUOLO
     
  • PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
    AYROLDI
    COLAROSSI – RINALDI
    IV: ARENA
    VAR: DIONISI
    AVAR: MERAVIGLIA
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