Serie A, le designazioni arbitrali per la settima giornata

È ancora tempo di coppe europee ma intanto la Serie A si prepara alla sua settima giornata. Un turno molto delicato con diverse partite interessanti. A partire da Bologna-Inter fino a Milan-Atalanta e Juventus Lazio. Ecco tutte le designazioni arbitrali della giornata:
- FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
- VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
- BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
- ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
- UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
- FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
- MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
- JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
MASSA
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
- MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
CALZAVARA
PERROTTI - SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
- PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA