Gaffe di Sarri su Radu, la Lazio precisa: "Non ha avuto il Covid"

Covid sì, Covid no. Maurizio Sarri ha fatto una gaffe per quanto riguarda le condizioni di Stefan Radu e la Lazio è dovuta intervenire ufficialmente. Il tecnico, parlando del difensore poco utilizzato in questa stagione, aveva dichiarato: "Non lo vedevo in condizione, lo stesso Radu mi ha detto di aver faticato a recuperare dopo il Covid". Malattia che non ha fatto, come precisato dalla Lazio: "La doppia dose di vaccino gli ha causato reazioni":