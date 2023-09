De Laurentiis indagato per le plusvalenze, i tifosi della Lazio chiedono lo scudetto

E adesso come la mettiamo? La notizia dell'inchiesta per falso in bilancio aperta nei confronti di Aurelio de Laurentiis nell'ambito delle indagini sulle plusvalenze del Napoli, e in particolare sull'acquisto di Victor Osimhen, ha dato il via alla guerra social tra tifosi. Perché come quelli azzurri sostenevano che alla Juventus dovesse essere tolto lo scudetto 2018-2019 per lo stesso motivo, adesso sono gli avversari a scagliarsi contro il club campano. In particolare i laziali, visto che la squadra di Lotito lo scorso anno è giunta seconda alle spalle del Napoli di Spalletti. Se dovesse essere provata la responsabilità della società di AdL, a Roma, sponda, biancoceleste, in tanti sperano che arrivi anche una penalizzazione in classifica, regalando così il tricolore proprio alla Lazio.