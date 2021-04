"Ciao Guero": la Lazio ricorda Guerini prima della sfida con lo Spezia

"Ciao Guero". Prima della sfida di campionato contro lo Spezia all'Olimpico, la Lazio ha voluto ricordare Daniel Guerini, il giovane della Primavera morto in un incidente stradale a Roma lo scorso 24 marzo. All'uscita dal tunnel per il consueto riscaldamento, i giocatori biancocelesti sono scesi in campo con una maglia speciale, una t-shirt bianca con la scritta "Ciao Guero" e una foto del classe 2002. La stessa scritta è apparsa in tribuna. Prima del fischio d'inizio poi è stato trasmesso anche un video commemorativo sui maxi schermi ed è stato rispettato un minuto di silenzio da parte delle due squadre. I biancocelesti giocano anche con la fascia di lutto al braccio.