Baroni: "Squadra ambiziosa, superato un test importante"

La Lazio vola sempre più in alto e il largo successo di Como proietta i biancocelesti al terzo posto, alle spalle solo di Napoli e Inter e a pari punti con Fiorentina e Atalanta. Una posizione che Marco Baroni preferisce non commentare, limitandosi ad analizzare la prestazione. "I complimenti vanno alla squadra che ha interpretato bene la partita. Il lavoro migliora sempre, quando parlo di squadra ambiziosa, parlo di una squadra che vuole crescere, oggi era una test importante, contro una squadra che gioca bene a calcio, che ha qualità tecniche. Siamo stati veramente bravi nel primo tempo a toglierli il palleggio e a fare una buona gestione di qualità. Nel secondo tempo hanno cambiato modulo, ci voleva energia per pressarli alti, poco prima del gol loro abbiamo fallito una buona occasione", ha detto a fine match.