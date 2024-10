Serie A: la Lazio è una macchina da gol, pokerissimo al Como e terzo posto

Il Sinigaglia si infiamma e anche la gara, con due espulsioni nell'arco di pochi minuti: squadre in 10 contro 10, espulsi Braunoder (62') e Nuno Tavares (66') per doppia ammonizione. Audero evita il tris della Lazio e poi lo "agevola" al 72': uscita completamente sbagliata sul corner, Dia prolunga e Patric insacca il 3-1 da due passi. Fabregas passa a tre, ma i suoi non hanno il piede caldo: Cutrone apparecchia per Engelhardt e Cerri, entrambi sbagliano. Gol sbagliato e gol subito, perché all'80' Castellanos la chiude: poker biancoceleste e doppietta del Taty sull'assist di Dia. Non è finita qui, perché Tchaouna insacca il definitivo 5-1 al 95'. L'assist è di Lazzari e Baroni esulta: la sua Lazio è terza a quota 19, con Atalanta e Fiorentina, davanti alla Juve (18). Resta quartultimo il Como a quota 9: Fabregas è a pari merito con Parma, Cagliari e Verona, ma con un solo punto sulle penultime (Monza, Venezia e Lecce). Ora arrivano gli scontri diretti: Empoli e Genoa saranno decisive per evitare la ricaduta nella zona rossa di una squadra che gioca e crea, ma non sa concretizzare.