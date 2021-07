Amichevoli: cinquina Lazio alla Triestina, Luis Alberto protagonista

La goleada

Gli uomini di Sarri, con quasi tutti i titolari, vincono 5-2 l’amichevole contro il team di Bucchi ad Auronzo di Cadore. Lo spagnolo segna e confeziona l’assist per Muriqi

La Lazio convince alla sua prima uscita stagionale contro dei professionisti. Gli uomini di Sarri vincono con un netto 5-2 l’amichevole con la Triestina con una prova brillante dei protagonisti più attesi: Luis Alberto sigla il gol in avvio e serve l’assist per il raddoppio di Muriqi, Milinkovic-Savic segna con un diagonale preciso. In rete anche Radu, prima dell’autogol di Volta. Per i giuliani doppietta per Di Massimo, a segno nel finale.

Prima uscita contro una squadra professionistica per la Lazio di Maurizio Sarri, che sceglie di affrontare la Triestina con tutti i titolari a sua disposizione: assenti solo i campioni d’Europa Acerbi e Immobile, oltre a Correa. La differenza di qualità si nota già in apertura: bastano un paio di minuti per permettere a Luis Alberto di sbloccare il punteggio con un diagonale chirurgico, e lo spagnolo dà ulteriore prova delle sue doti confezionando al 21’ l’assist sulla punizione che trova il colpo di testa vincente di Muriqi. In chiusura di primo tempo sale in cattedra anche Milinkovic-Savic, che al 38’ firma il 3-0 con un diagonale preciso; poco dopo Radu finalizza il corner di un ottimo Raul Moro per il poker prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Lazio prova diversi cambi, dando spazio ai più giovani e concedendo il debutto al classe 2004 Luka Romero. La partita perde però di intensità e i biancocelesti lasciano qualche spazio in più: prima Di Massimo spreca in contropiede a campo aperto, poi Strakosha respinge il tentativo di Pietrella. A cambiare il punteggio è però un’autorete della Triestina, su cross di Jony deviato di testa da Volta nella propria porta. Nel finale la Lazio perde compattezza e subisce l’uno-due di Di Massimo, che firma la doppietta con un gran destro da fuori e un gol da rapace d’area allo scadere. Continua comunque a convincere la nuova Lazio targata Sarri, al terzo successo nei test precampionato dopo le comode vittorie contro la Top 11 RadioClub 103 e con il Fiori Barp Sospirolo. Martedì 27 luglio l’ultimo test ad Auronzo di Cadore contro il Padova.