Lazio, Zaccagni: "Uniti nelle difficoltà, siamo contenti"

Mattia Zaccagni è soddisfatto dopo la vittoria contro il Cagliari. "Veniamo da un momento positivo. Abbiamo dato continuità ai risultati ed era quello che volevamo - ha spiegato l'esterno offensivo della Lazio -. Anche stasera abbiamo tenuto la porta inviolata e siamo molto contenti. Da questa compattezza rinascerà la Lazio". "Abbiamo tanti giocatori infortunati. Nella difficoltà siamo riusciti a restare uniti - ha aggiunto -. Il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra con i gol, ma prima devo aiutare la squadra e se serve faccio anche il terzino".