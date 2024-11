LAZIO, VECINO: "GIGOT È IL PIÙ 'CATTIVO'"

In allenamento non ci si tira mai indietro, come ricordato da Matias Vecino in un'intervista rilasciata a Lalaziasiamonoi. Il calciatore della Lazio ha raccontato alcuni retroscena della squadra bianco-celeste: "Il più cattivo per me è Gigot. Il primo allenamento ha fatto due-tre entrate e Pedro gli ha dovuto dire di stare più calmo. Lui è aggressivo, mi piace, è tosto. Anche Gila quando va in scivolata. Lo stesso vale per Marusic, in allenamento è pulito, non fa interventi brutti, ma quando la palla è alta è dura andare a saltare con lui. È un muro. Dal mio punto di vista questi sono i tre che vorrei sempre evitare".