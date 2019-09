"La sconfitta di domenica è stata palese, abbiamo parlato a lungo in questi giorni. Veniamo da due mesi fatti bene, con grande entusiasmo ma gli ultimi 20 minuti sono inaccettabili". Parole del ds della Lazio Igli Tare prima della sfida di Europa League contro il Cluj. "La qualità di questo gruppo però è importante; dobbiamo crederci e lavorare per non avere questi cali perché sappiamo che può succedere di tutto se abbassi il livello. E' un nostro difetto questo e ci siamo messi in testa di lavorare su questo".