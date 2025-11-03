Lazio, Sarri: "Vittoria che dà segnali di crescita"

Dopo la vittoria contro il Cagliari e il balzo in classifica, Maurizio Sarri si gode il momento e guarda avanti. "E' una vittoria che ci dà segnali di crescita. Il Cagliari non perdeva in trasferta da tanto ed era una gara complicata - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Ne siamo venuti a capo da squadra matura che ha spinto sull'acceleratore quando c'era da spingere e ha saputo soffrire". "I ragazzi stanno crescendo e il nostro obiettivo di costruire una base su cui far crescere una squadra competitiva va avanti - ha aggiunto -. In questo momento abbiamo ancora sei o sette giocatori in infermeria. Eravamo preoccupati per la terza partita settimanale e abbiamo potuto cambiare poco". "La squadra sta diventando forte mentalmente. Ci manca un pizzico di qualità per essere competitiva ad alti livelli - ha proseguito Sarri -. E' una squadra che mi dà gusto allenare perché segue e ci mette tutto". "Chiamato dalla Fiorentina prima della Lazio? Io avevo già firmato per la Lazio e il dirigente viola lo sapeva", ha concluso.