Lazio, Sarri: "Sono deluso dal risultato, non certo dalla prestazione"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il ko contro la Juve: "Negli ultimi venti metri ci è mancato un po' di iniziativa"

© Getty Images Si ferma ancora una volta ai quarti di finale il cammino della Lazio in Coppa Italia. Per Maurizio Sarri una nuova delusione davanti alla sua ex squadra, da quando siede sulla panchina biancoceleste ha rimediato tre sconfitte e un solo pareggio contro la Juve: "Deluso dal risultato, non certo dalla prestazione. Siamo un po' mancati negli ultimi venti metri, questo sì, loro ci aspettavano molto bassi e ci sarebbe stato bisogno di qualche iniziativa che purtroppo non c'è stata. Abbiamo subito poco, pochissimo".

Sarri ha visto una Lazio ordinata e ben messa in campo a cui è mancata però la profondità: "Purtroppo l'infortunio di Immobile ci ha messi nella situazione che questi ragazzi hanno dovuto fare tante partite dal 6 gennaio e chi sta giocando così spesso rischia chiaramente di perdere qualcosa in fatto di brillantezza. Il rientro di Ciro dovrebbe facilitarci da questo punto di vista". Si spiega con la necessità di rifiatare la panchina iniziale di Milinkovic Savic: "Aveva fatto sinora tutte partite da 98/99 minuti nelle ultime 5-6 uscite e quindi era giusto fargli fare solo uno spezzone. Oltre alla Coppa Italia ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare. E' un ragazzo che sta giocando sempre, anche in nazionale. A metà stagione ha già 3000' in campo, se una volta invece di 90' ne fa 30-40' può essere salutare".