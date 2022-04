Lazio, Sarri: "Settimana difficile, Milinkovic sta meglio: solo domani quadro più chiaro"

VERSO LAZIO-MILAN

Il tecnico biancoceleste alla vigilia del match col Milan: "Squadra che ti fa male anche quando non domina"

"Il Milan è una squadra forte, non c'è da fare tante considerazioni tattiche. Subiscono pochi gol, e contro di noi hanno vinto agevolmente due partite su due: la distanza che si è vista era abbastanza netta, ora cerchiamo di assottigliarla". Parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia del big match contro i rossoneri di domani sera all'Olimpico. "Sia in campionato che in Coppa Italia abbiamo rovinato entrambe le partite tra il 40' e il 60'. Il Milan anche quando non ti domina ti può far male".

Per Sarri una settimana molto complicata, tanti assenti e una lista dei convocabili ancora in divenire: "Abbiamo avuto una otto giocatori influenzati, tutti insieme. Vediamo chi riusciamo a recuperare. Milinkovic ha fatto tutto l’allenamento con noi. Tra quelli che stava con l’influenza stava meglio, ma molti poi hanno avuto delle ricadute. Domani avremo il quadro più chiaro”. Intanto si è tornati a discutere sul suo stesso futuro, in un finale di stagione che potrebbe essere decisivo: "Futuro? Non mi farò condizionare dal finale di stagione, mi lascerò condizionare solo dalle parole del Presidente Lotito. Mancano cinque partite alla fine del campionato. Ogni gara per noi può rappresentare un rischio e un’opportunità. Dobbiamo fare punti. Solo questo. "Domani il fattore ambientale non condizionerà la gara. L'unica cosa che può condizionarla può essere l'assenza di supporto, ma i nostri sostenitori ci hanno sempre supportati: per noi i nostri tifosi sono fondamentali".