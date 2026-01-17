Lazio, Rovella: "Con Como per riscattare gara d'andata, dobbiamo vincere"

Il Como che arriva all'Olimpico troverà "una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati per una serie di motivi, compreso il fatto che fosse la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa". Così Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste presenta la sfida alla squadra di Fabregas. Il mediano, poi, torna sul suo infortunio che lo ha tenuto per molto tempo lontano dai campi: "E' stato un periodo difficilissimo, quando non puoi fare quello che ami e sempre dura. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia ma rimanere fuori quasi quattro mesi è comunque complicato. Non vedevo l'ora di rimettermi la maglia della Lazio. La forma non è al massimo, ho ripreso a lavorare con la squadra da una settimana, come ha detto anche il mister servirà ancora un po' di tempo però credo che in quindici giorni sarò vicino al 100% della condizione".