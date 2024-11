LAZIO, RODIA: "MALARIA DIA? SEMBRA UN FALSO ALLARME"

"Falso allarme per Dia? Per quello che ne siamo a conoscenza direi di sì, aspettiamo domani che torni il giocatore per poterlo valutare ed eventualmente inserire in gruppo". Lo ha detto Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento a proposito del caso di malaria che ha colpito Boulaye Dia mentre si trovava in ritiro con la nazionale senegalese. "Bisogna un attimo calarsi nella realtà del continente in cui è stata fatta la diagnosi, statisticamente vengono un po' sopravvalutate queste parassitosi come spesso capita anche qui da noi con le sindromi influenzali. Può succedere che si tenda a sopravvalutare, tante volte nella medicina è meglio fare una diagnosi peggiorativa che non una diagnosi superficiale", ha aggiunto.