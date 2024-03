Lazio, ritiro già concluso: i giocatori sono rientrati a casa dopo la prima seduta di Martusciello 

LA DECISIONE

La società guidata da Claudio Lotito avrebbe preso questa decisione in seguito a un confronto avuto con lo staff tecnico

È durato meno di ventiquattr'ore il ritiro della Lazio a Formello indetto dal presidente Claudio Lotito dopo la sconfitta patita con l'Udinese. Giusto il tempo per mettere in subbuglio una piazza intera che ora dovrà cercare un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. La squadra è stata affidata al vice Giovanni Martusciello e, in seguito a un confronto fra la società e lo staff tecnico, si è deciso di "rompere le righe" e lasciare che i giocatori potessero rientrare nella propria abitazione.

Vedi anche lazio Lazio, ufficiale l'addio a Sarri: squadra affidata a Martusciello Come riferito dal club romano non si trattava di un "ritiro punitivo", ma piuttosto di un'occasione per consentire a Sarri di confrontarsi con la squadra. I giocatori biancocelesti non hanno però gradito la scelta di Claudio Lotito e del direttore sportivo Mariano Fabiani tanto da creare una serie di dissidi che hanno condotto il tecnico toscano a interrompere anzitempo la propria permanenza nella Capitale. A questo punto gli uomini a disposizione di Martusciello si riuniranno nuovamente per preparare la sfida contro il Frosinone, senza che venga applicata una "linea più morbida" come ribadito dal club biancoceleste perché, quanto accaduto nelle ultime ventiquattr'ore, ha segnato profondamente la Lazio.