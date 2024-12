Lazio, Pedro: "Bella risposta dopo la sconfitta di Parma"

"Ho tanta fiducia nel mister e in campo si sente che tutta la squadra sta lavorando bene. Può essere una grande stagione ma le gare sono tante. Quella di oggi è stata una bella risposta dopo la sconfitta contro il Parma". Così l'attaccante della Lazio Pedro a Sportmediaset dopo la vittoria sul Napoli che vale il passaggio ai quarti di Coppa Italia. "Ora troveremo di nuovo il Napoli al Maradona e sarà molto diverso da oggi ma dobbiamo pensare gara per gara. Noslin? Ha fatto tre gol e sono molto contento per lui, è un giocatore importante per noi. Sono contento anche per Hysaj, hanno fatto una gara molto bella".