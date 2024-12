Lazio, Gila: "Il nostro obiettivo è rigiocare la Champions"

Se il sogno scudetto sembra essersi spento dopo lo 0-6 subito con l'Inter, la Lazio continua a puntare in alto per il proseguo della stagione e lo fa pensando all'Europa. A confermarlo è Mario Gila che, in un'intervista rilasciata a Relevo, ha spiegato le intenzioni del club biancoceleste: "Il nostro obiettivo è andare avanti partita per partita. Abbiamo le possibilità e il livello per giocare anche in Champions League. Lo abbiamo fatto un paio di anni fa e vogliamo farlo di nuovo. Ora stiamo riuscendo ad avere continuità in tutte le competizioni, abbiamo battuto il Napoli anche in Coppa. Siamo 20 giocatori e tra una gara e l’altra la gente si riposa e tutti escono al 100% e dimostrano il loro livello. Manteniamo la calma, ma ci godiamo le cose positive".