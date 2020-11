Lazio, giallo Immobile: annullate le visite mediche per idoneità post-Covid

Terminato il periodo di isolamento domiciliare dopo il tampone di ieri risultato finalmente negativo, Ciro Immobile era atteso questa mattina presso la clinica romana Paideia per ottenere l'idoneità sportiva post-Covid. E invece niente: l'appuntamento è stato annullato, il motivo non è ancora chiaro, anche se non paiono esserci dubbi sulla negativizzazione dell'attaccante della Lazio. Immobile potrebbe essere a questo punto ancora in attesa del via libera della Asl, così come non è da escludere l'ipotesi che possa invece aver già svolto i test in forma privata. In ogni caso resta il giallo e il condizionale è quindi d'obbligo. In giornata se ne saprà sicuramente di più. Al momento il rientro in gruppo comunque slitta.