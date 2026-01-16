Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, ds Fabiani: "Sarri non conosce Ratkov? Battuta per stimolare calciatore"

16 Gen 2026 - 14:33

"Sarri non conosceva Ratkov? E' toscano, fa battute, la stessa cosa la fece con Castellanos e poi ci chiese di prenderlo. Ratkov è stato visionato dallo staff tecnico del mister, quella sul fatto di non conoscere il calciatore era solo un battuta, ma noi sappiamo perfettamente che lo conosceva al 100%. E' un modo per stimolare il calciatore". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti chiarisce l'affermazione del tecnico biancoceleste che aveva detto di non conoscere il nuovo attaccante laziale. "Il tecnico - ha aggiunto - è un amante del calcio, vede tutte le partite e avrà sicuramente visto anche quella del Salisburgo con il Bologna. Riportiamo tutto sui giusti binari, altrimenti il ragazzo pensa di essere in un posto sbagliato. Mi auguro che Ratkov possa fare più di ciò che ha fatto Castellanos".

Parlando di Taylor, Fabiani ha sottolineato che il centrocampista arrivato dall'Ajax ha "caratteristiche che rispondono a quello che chiede il tecnico, si farà apprezzare per le sue qualità. Qualche volta si fa finta di non conoscere dei giocatori perché ultimamente ci sono dei gruppetti che ne approfittano per inserirsi, non possono saltare operazioni perché si inseriscono persone, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in estremo silenzio su questi due giocatori. È un calciatore conosciuto da Sarri, parliamo di due società come Salisburgo e Ajax che sono di primaria importanza nel panorama calcistico, figuriamoci se Sarri non conosce giocatori di squadre così importanti", la conclusione.

17:20
Bonucci: "Quello con la Nazionale è stato un rapporto viscerale"
16:55
Milan, riecco Pavlovic: il difensore si è allenato in gruppo
16:33
Udinese, Runjiac: "Contro l'Inter vogliamo sorprendere una seconda volta"
15:43
Genoa, De Rossi: "Lontanissimi dal nostro obiettivo"
15:27
Bologna, accolto il ricorso per Cambiaghi: squalifica ridotta a una giornata