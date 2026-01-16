Lazio, ds Fabiani: "Sarri non conosce Ratkov? Battuta per stimolare calciatore"

"Sarri non conosceva Ratkov? E' toscano, fa battute, la stessa cosa la fece con Castellanos e poi ci chiese di prenderlo. Ratkov è stato visionato dallo staff tecnico del mister, quella sul fatto di non conoscere il calciatore era solo un battuta, ma noi sappiamo perfettamente che lo conosceva al 100%. E' un modo per stimolare il calciatore". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti chiarisce l'affermazione del tecnico biancoceleste che aveva detto di non conoscere il nuovo attaccante laziale. "Il tecnico - ha aggiunto - è un amante del calcio, vede tutte le partite e avrà sicuramente visto anche quella del Salisburgo con il Bologna. Riportiamo tutto sui giusti binari, altrimenti il ragazzo pensa di essere in un posto sbagliato. Mi auguro che Ratkov possa fare più di ciò che ha fatto Castellanos".