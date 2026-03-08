Lazio, Dele-Bashiru rilancia: "Obiettivo vittoria Coppa Italia per andare in Europa"

Infine, Dele-Bashiru traccia un primo bilancio della sua stagione: "Difficile: prima ho avuto diversi infortuni, poi sono partito per la Coppa d'Africa. Non ho mai trovato continuità, spero che la prestazione e la rete contro l'Atalanta possano diventare un punto di partenza per il finale di questa stagione. Sarri mi sta aiutando tanto, ci sono sempre diversi aspetti su cui un calciatore può migliorare. So che il mister e il suo staff si aspettano tanto da me, quest'anno mi ha insegnato molto".