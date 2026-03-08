Lazio, Dele-Bashiru rilancia: "Obiettivo vittoria Coppa Italia per andare in Europa"

08 Mar 2026 - 12:04
Prima il Sassuolo, poi le ambizioni stagionali rimaste che riguardano soprattutto un trofeo: la Coppa Italia. Fisayo Dele-Bashiru mette il mirino sui prossimi impegni della sua Lazio, che non sta affrontando un momento semplice tra infortuni (ultimo quello di Provedel), scintille Lotito-Sarri e la contestazione dei tifosi.

Nelle parole del centrocampista al canale del club, focus prima di tutto sul Sassuolo: "Sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l'aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo vincere e dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare".

La Coppa Italia potrebbe diventare l'unico ponte verso la prossima Europa League. Nella semifinale d'andata, 2-2 all'Olimpico contro l'Atalanta proprio con gol del centrocampista nigeriano: "Avremmo voluto vincere, eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte, ma per il ritorno a Bergamo è ancora tutto aperto. Il nostro obiettivo è cercare di vincere la Coppa Italia. Sarebbe importante per la squadra e i tifosi, ci aiuterebbe a terminare nel migliore dei modi un'annata complicata regalandoci anche la qualificazione alla prossima Europa League".

Infine, Dele-Bashiru traccia un primo bilancio della sua stagione: "Difficile: prima ho avuto diversi infortuni, poi sono partito per la Coppa d'Africa. Non ho mai trovato continuità, spero che la prestazione e la rete contro l'Atalanta possano diventare un punto di partenza per il finale di questa stagione. Sarri mi sta aiutando tanto, ci sono sempre diversi aspetti su cui un calciatore può migliorare. So che il mister e il suo staff si aspettano tanto da me, quest'anno mi ha insegnato molto".

