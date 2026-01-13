Lazio, dal 17 gennaio le partite delle giovanili in diretta su sito e app biancocelesti

A commentare il progetto è anche Emanuele Floridi, Direttore della Comunicazione della S.S. Lazio: "Questo progetto rappresenta un passaggio industriale preciso: la S.S. Lazio è oggi un Club di Serie A che produce internamente contenuti, distribuzione e valore editoriale. Dopo settimane di test, abbiamo strutturato un modello proprietario che ci consente di raccontare il nostro Settore Giovanile con continuità, qualità e controllo totale della filiera. Parliamo di un progetto che coinvolge oltre 150 tesserati del Club, insieme a tutti gli staff tecnici, sanitari e organizzativi del Settore Giovanile. È un lavoro corale, quotidiano, che nasce dal campo e che oggi trova una dimensione mediatica coerente con l'importanza del percorso che questi ragazzi stanno compiendo. Un ringraziamento sentito va al Direttore Sportivo Angelo Fabiani e a Stefano Mattiuzzo, Responsabile del Settore Giovanile, che hanno creduto fin da subito in questa visione, dimostrando apertura, sensibilità e spirito di innovazione. Senza una condivisione immediata e concreta, il progetto non avrebbe potuto prendere forma. Questa visibilità è anche un modo per premiare i sacrifici dei ragazzi, delle famiglie e di tutti i nostri staff, che giorno dopo giorno lavorano con passione e dedizione per far crescere i più giovani, quelli che rappresentano il futuro sportivo e umano della Lazio. Raccontarli significa riconoscerne il valore".