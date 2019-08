La Lazio ha reso noto l'elenco dei convocati per la seconda parte del ritiro che si terrà a Marienfeld, in Germania, dopo la partita di questa sera contro il Bournemouth. Tornano Berisha e Lukaku, c'è ovviamente Milinkovic-Savic, per il quale si sta valutando la cessione. Ecco l'elenco: Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia. Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace. Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile