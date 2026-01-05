Lautaro, Pulisic e Hojlund: lo scudetto e l'importanza dei bomber che fanno la differenza

Quello che crea un solco (al di là dell'attuale situazione di classifica ancora ingarbugliata) tra Inter, Milan e Napoli e le due immediate inseguitrici, Roma e Juventus, è proprio questo: avere a disposizione un attaccante capace di monetizzare lo sviluppo del gioco. Lautaro Martinez con il gol al Bologna è salito a quota 10 in campionato e 14 in stagione, tutto compreso un gol ogni 118 minuti. Se si parla di frequenza, poi, Christian Pulisic risulta il più bravo di tuttI, con una rete segnata ogni 87 minuti. Grande stagione quella di Capitan America, che con Allegri ha trovato l'ispirazione giusta. Nel Milan di oggi gli attaccanti (non solo lui ma anche Leao) hanno la possibilità di seguire il loro istinto e di spaziare lungo tutto il fronte offensivo, possibilità questa che ha scatenato l'immenso bagaglio tecnico dell'americano.