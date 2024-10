Lautaro, da un tabù... all'altroJuve terza, ma l'attacco è nono

SPRINT – La partenza lanciata con il Napoli – con 19 punti in queste prime 8 giornate - rappresenta per Antonio Conte il terzo miglior inizio sprint della sua carriera di allenatore. In A (Premier compresa) il tecnico salentino ha un’esperienza di dieci stagioni con squadre prese dal pronti-via. Meglio aveva fatto solo alla guida della Juventus nel 2013-14 (22) e nell’Inter 2019-20 (21). Quella Juve avrebbe poi vinto lo scudetto con il record assoluto di punti (102) a discapito di un pessimo cammino europeo (come del resto nella tradizione contiana) con l’eliminazione in Champions per mano del Galatasaray e in Europa League ad opera del Siviglia. Quell’Inter sarebbe invece arrivata seconda alle spalle della Juve di Sarri che conquistò il 36esimo e per ora ultimo scudetto della storia bianconera. Il Napoli targato Conte sta insomma tenendo fede ai pronostici che lo volevano tra le grandi favorite soprattutto in virtù dei mancati impegni continentali e della bravura dell’allenatore quando si tratta di prendere squadre reduci da stagioni fallimentari. Conte giustamente frena, presentando per esempio il prossimo impegno casalingo di sabato contro il Lecce come una sorta di sfida al Real Madrid o al Manchester City. Tattica vecchia ma in uso a lui come a tanti suoi colleghi. Di sicuro non abbiamo sentito Conte - che si gioca con Mazzarri e Gasperini il primato del mister più lamentoso con gli arbitri - commentare il rigore generoso (eufemismo…) che ha permesso di portar via tre punti da Empoli…