Yamal, festa di compleanno con i nani: è bufera

Discussioni e polemiche in Spagna per l'inusuale scelta fatta da Lamine Yamal per festeggiare il proprio diciottesimo compleanno. L'attaccante del Barcellona, infatti, ha ingaggiato alcune persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento. Questo ha scatenato molte reazioni sui social, tra le quali c'è anche quella dell'ADEE, associazione spagnola che rappresenta le persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche, che ha annunciato "azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità" definendo la vicenda "una pratica intollerabile".