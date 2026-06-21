Lamine Yamal entra nella leggenda in soli dieci minuti, Oyarzabal risolve la pratica araba

Dieci minuti di Lamine Yamal valgono già qualche migliaio di battute. Semplicemente straordinario. La prima giocata è un'azione che unisce forza e tecnica sulla destra, conclusa con un cross respinto dalla difesa. Poi un paio di dribbling che da soli meriterebbero il prezzo del biglietto. Dopo quattro minuti comincia a prendere la mira con un tiro che va a finire alto. E al decimo minuto spaccato, il primo gol al Mondiale nella prima partita da titolare, andando a chiudere con un piatto destro da un passo una grandissima giocata di Oyarzabal. È già leggenda e sono passati appena seicento secondi dal fischio iniziale. Dopo il primo tempo, il CT lo toglie per dargli un po' di riposo. Non è ancora nelle condizioni migliori, fatica a tenere la velocità oltre i trenta metri, però intanto manda il messaggio: "Ci sono anch'io". Eccome se c'è.