Yamal e Oyarzabal trascinano la Spagna: travolta l'Arabia Saudita

Tutto facile per la Spagna, 4-0 all’Arabia Saudita e prima vittoria in questo Mondiale 2026. De La Fuente cambia rispetto allo 0-0 con Capo Verde, dentro dal primo minuto Oyarzabal con Lamine Yamal e i due sono subito decisivi. All’11 l’attaccante della Real Sociedad taglia l’area di rigore con un cross basso che pesca la zampata con il destro del baby talento del Barcellona. Passano altri dieci minuti e Oyarzabal inizia a scatenarsi: al 21’ raddoppia con l’esterno da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, e tre minuti più tardi cala il tris su assist di Dani Olmo. La furia spagnola si placa leggermente, il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli iberici tornano a premere sull’acceleratore, e al 49’ arriva il poker. Sempre da calcio d’angolo, Cucurella sul secondo palo calcia forte di sinistro, con il pallone che colpisce il palo e sbatte su Altambakti, prima di infilarsi in rete.