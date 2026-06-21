Yamal e Oyarzabal trascinano la Spagna: travolta l'Arabia Saudita

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Arriva la prima vittoria della Spagna, che nel secondo turno del Gruppo H dei Mondiali 2026 travolge l’Arabia Saudita 4-0. Bastano pochi minuti agli uomini di De La Fuente per stappare la partita con Lamine Yamal all’11’, poi si scatena Oyarzabal: raddoppio al 21’ e tris al 24’, per la sua personale doppietta. In avvio di secondo tempo (49’) Cucurella propizia l’autorete di Altambakti. Le Furie Rosse salgono a quota 4 punti, Arabia ferma a 1.
Tutto facile per la Spagna, 4-0 all’Arabia Saudita e prima vittoria in questo Mondiale 2026. De La Fuente cambia rispetto allo 0-0 con Capo Verde, dentro dal primo minuto Oyarzabal con Lamine Yamal e i due sono subito decisivi. All’11 l’attaccante della Real Sociedad taglia l’area di rigore con un cross basso che pesca la zampata con il destro del baby talento del Barcellona. Passano altri dieci minuti e Oyarzabal inizia a scatenarsi: al 21’ raddoppia con l’esterno da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, e tre minuti più tardi cala il tris su assist di Dani Olmo. La furia spagnola si placa leggermente, il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli iberici tornano a premere sull’acceleratore, e al 49’ arriva il poker. Sempre da calcio d’angolo, Cucurella sul secondo palo calcia forte di sinistro, con il pallone che colpisce il palo e sbatte su Altambakti, prima di infilarsi in rete.
Sul 4-0 la partita è praticamente finita, nella mezz’ora finale Ferran Torres (entrato dalla panchina) prova ad entrare nel tabellino dei marcatori per farsi perdonare gli errori contro Capo Verde. L’attaccante del Barcellona segna il quinto gol nel recupero, annullato poi dopo controllo Var. La Spagna sale a quota 4 nel gruppo H, l’Arabia Saudita rimane invece ferma a 1.