La Uefa ha deciso: la finale della Supercoppa Europea 2025 a Udine. Sfida alla Germania per ospitare la Nations League

La finale della Supercoppa Europea in programma il prossimo 13 agosto 2025 si disputerà a Udine. Il Comitato Esecutivo della Uefa riunitosi oggi ha ufficializzato la scelta del Bluenergy come impianto per ospitare il match che metterà di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League. Ma c'è di più: l'Italia potrebbe ospitare anche le Finals Four di Nations League. Tutto dipenderà però dal campo: se gli azzurri di Spalletti dovessero battere la Germania nei quarti (match in programma il 20 e 23 marzo) ecco sarebbe Torino a fare da teatro alle gare cruciali per l'assegnazione del trofeo.