LO SCONTRO

La Uefa conferma il boicottaggio alla Fifa con un duro comunicato: "Persa fiducia in Infantino"

Altra dura presa di posizione del massimo organismo del calcio europeo: "La nostra posizione resta invariata"

06 Ago 2026 - 16:43
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Prosegue lo scontro tra la Uefa e la Fifa con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della federazione europea guidata da Ceferin, ancora intenzionata a boicottare i tornei della Fifa. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei Mondiali, ha ribadito "pieno sostegno" a Infantino.

La nota della Fifa "non cambia nulla" è la posizione della Uefa che precisa: "Le federazioni della Uefa sono state molto chiare riguardo alle condizioni legate alla non partecipazione alle competizioni Fifa - si legge -. Innanzitutto, le proposte di privatizzare le principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, occorreva garantire che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno mai più. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la Uefa ha chiarito in modo inequivocabile nella sua dichiarazione di sabato di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane invariata. L'annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della Fifa (e la cui carriera dipende dal suo favore) sono d'accordo con lui, non cambia nulla". La vicenda prosegue e sono attese ulteriori reazioni.

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