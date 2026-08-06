La Uefa conferma il boicottaggio alla Fifa con un duro comunicato: "Persa fiducia in Infantino"

La nota della Fifa "non cambia nulla" è la posizione della Uefa che precisa: "Le federazioni della Uefa sono state molto chiare riguardo alle condizioni legate alla non partecipazione alle competizioni Fifa - si legge -. Innanzitutto, le proposte di privatizzare le principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, occorreva garantire che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno mai più. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la Uefa ha chiarito in modo inequivocabile nella sua dichiarazione di sabato di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane invariata. L'annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della Fifa (e la cui carriera dipende dal suo favore) sono d'accordo con lui, non cambia nulla". La vicenda prosegue e sono attese ulteriori reazioni.