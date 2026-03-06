La Serie B reintroduce il 'Cartellino verde' per i comportamenti virtuosi

06 Mar 2026 - 16:23
La Lega Serie B reintroduce il premio 'Cartellino verde', istituito per la prima volta nella stagione 2015/2016: un riconoscimento che sarà consegnato a tutti coloro che si distinguono per 'un gesto non ordinario ma di esemplare correttezza'. Le assegnazioni vengono decise da una Commissione interna di Lega, mentre i premi saranno consegnati al termine del campionato in un evento speciale. I primi a ricevere il cartellino verde in questa stagione sono Andrea Fulignati, portiere dell'Empoli che non ha fatto sceneggiate dopo che un petardo lanciato dalla curva avversaria gli è caduto nelle vicinanze; l'attaccante della Reggiana Tommaso Fumagalli, che contro il Sudtirol ha rinunciato a un gol a porta sguarnita, appoggiando la palla in fallo laterale dopo l'infortunio durante l'azione del portiere Cragno; il portiere del Palermo Jesse Joronen che ha ammesso all'arbitro Maresca di aver toccato e messo in calcio d'angolo una conclusione di Insigne nel match contro il Pescara. "Abbiamo bisogno di esempi positivi - commenta il presidente di Lega B, Paolo Bedin - di comportamenti e atteggiamenti che valorizzino i principi di lealtà sportiva, etica e rispetto. Individuarli all'interno delle nostre partite, evidenziarli e premiarli, permette di elevarne il valore nella speranza di generare un effetto domino. In campo, sugli spalti e nell'opinione pubblica".

