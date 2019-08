La Roma perde Spinazzola per l'esordio in campionato contro il Genoa. Come rivelato dal comunicato ufficiale del club il terzino sinistro "in seguito ad un problema muscolare accusato oggi in allenamento è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per stabilire i tempi di recupero”. Molto difficilmente il laterale ex Juve riuscirà a recuperare in tempo per il derby della seconda giornata.