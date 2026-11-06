Germania, 17enne Mohya può diventare più giovane esordiente da dopoguerra

Wael Mohya, 17 anni, è la grande sorpresa della convocazione del ct tedesco Juergen Klopp. Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach raggiungerà lunedì il ritiro della nazionale a Herzogenaurach e potrebbe diventare il più giovane esordiente della Germania nel dopoguerra, se dovesse scendere in campo nelle partite di Nations League contro la Serbia (13 novembre) e l'Olanda (16 novembre). Nato il 31 dicembre 2008 a Mettmann, vicino a Duesseldorf, da famiglia tedesco-marocchina, Mohya gioca nel Moenchengladbach dall'età di otto anni. Ha debuttato in Bundesliga nel dicembre 2025, a 16 anni e 347 giorni, stabilendo il record del club, e ha segnato il primo gol nel massimo campionato contro il Bayern Monaco. Finora ha collezionato 23 presenze e quattro reti. Nell'ultima partita contro lo Stoccarda, vinta 3-2, ha realizzato un gol e un assist. "Non ci sono molti diciassettenni che giocano attualmente in Bundesliga. Questo è già un elemento straordinario. Ma lui gioca bene, davvero molto bene", ha dichiarato Klopp, che ha raccontato di aver già avuto tre colloqui con il giovane: "Sono andati benissimo. A 17 anni io non ero così sicuro di me, ma non ero neanche così bravo a quell'età". Mohya è diventato un punto di riferimento del Moenchengladbach nella lotta per la salvezza. "Wael ci dà molto con la sua leggerezza in campo. Ha il coraggio di provarci, indipendentemente da quanto sia forte la pressione", ha commentato il direttore sportivo Rouven Schroeder. Il suo contratto con il club scade nel 2028. Un eventuale debutto contro la Serbia, a 17 anni e 317 giorni, lo renderebbe il più giovane esordiente tedesco del dopoguerra e il terzo più giovane di sempre, alle spalle soltanto di Marius Hiller e Willy Baumgaertner. L'ultimo minorenne a debuttare era stato Youssoufa Moukoko, nel novembre 2022, a 17 anni e 361 giorni.