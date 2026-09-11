La resurrezione di Mastantuono e la lucidità di Fagioli: la nuova Fiorentina nasce in Laguna

Dopo aver dominato la fase iniziale, la Viola al Penzo ha intravisto i fantasmi con il gol di Adams. Ma ci ha messo due-minuti-due Franquito Mastantuono a scacciare la paura: prima del suo uno-due di sinistro, il talento ex River aveva già deliziato la platea con un paio di assist mal sfruttati dai compagni. La notizia della serata veneziana è ovviamente la resurrezione di Mastantuono, anzi, la sua "nascita" italiana. Non segnava da quasi 8 mesi il classe 2007 argentino: l'ultima firma sul tabellino dei marcatori l'aveva apposta in Champions nel 6-1 del Real Madrid sul Monaco, roba datata 20 gennaio. E in carriera non aveva mai segnato una tripletta: con quella in Laguna, a 19 anni e 28 giorni, diventa il giocatore straniero più giovane ad aver mai segnato tre reti in una partita di Serie A.