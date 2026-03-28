La Nazionale partirà per la Bosnia lunedì pomeriggio

28 Mar 2026 - 20:53

Cambio di programma per lunedì 30 marzo: la delegazione azzurra lascerà Coverciano nel pomeriggio direzione Sarajevo con volo charter in partenza da Firenze alle ore 16:30. Di conseguenza, l’allenamento ufficiale (aperto i primi 15’) si svolgerà la mattina presso il Centro Tecnico Federale (ore 11) e le attività media previste allo stadio di Zenica sono posticipate alle ore 19:00. Il walk around e, successivamente, la conferenza stampa del ct e di un calciatore sarà intorno alle 19:15.

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