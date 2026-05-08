Champions, la quinta squadra spagnola arriva grazie al Rayo Vallecano

08 Mag 2026 - 09:55
© Getty Images

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Da un quartiere (periferico e operaio) di Madrid alla finale di Conference League: il Rayo Vallecano, terza squadra della capitale spagnola con sede a Vallecas, fa felice tutto il calcio iberico dopo aver battuto 1-0 lo Strasburgo per guadagnarsi l'accesso alla sfida al Crystal Palace che vale la terza coppa europea per importanza. Ma la ricaduta della vittoria di ieri è anche su quella più importante, la Champions League: in base alla classifica Uefa, ora la Spagna è certa della quinta squadra. Alla Champions 2026-2027 si sono gia' qualificate Barcellona, Real Madrid, Villareal e Atletico Madrid; in lizza per l'ultimo posto valido restano Real Betis e Celta Vigo.

Sull'onda dell'entusiasmo, la Liga spera addirittura di poter portare nove squadre in tutto nelle coppe: ai due posti in Europa League e quello in Conference per il prossimo anno si aggiungerebbe infatti uno in Europa League se il Rayo vincesse la sua coppa e non si qualificasse direttamente dal campionato, arrivando oltre il settimo posto. Intanto, i giocatori della squadra di Vallecas hanno festeggiato a modo loro, ieri sera: prima sono andati sotto la curva dei loro tifosi a ringraziare, poi si sono voltati e schierati a bordo campo hanno applaudito gli avversari.

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