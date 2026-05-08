Champions, la quinta squadra spagnola arriva grazie al Rayo Vallecano

Sull'onda dell'entusiasmo, la Liga spera addirittura di poter portare nove squadre in tutto nelle coppe: ai due posti in Europa League e quello in Conference per il prossimo anno si aggiungerebbe infatti uno in Europa League se il Rayo vincesse la sua coppa e non si qualificasse direttamente dal campionato, arrivando oltre il settimo posto. Intanto, i giocatori della squadra di Vallecas hanno festeggiato a modo loro, ieri sera: prima sono andati sotto la curva dei loro tifosi a ringraziare, poi si sono voltati e schierati a bordo campo hanno applaudito gli avversari.