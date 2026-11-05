La Liga, confermata la 12ª giornata: si giocherà regolarmente nel weekend nel ricordo di Jesús de Miguel

Il calcio spagnolo non si ferma nel ricordo di Jesús de Miguel. In seguito alla tragica scomparsa dell’attaccante del CD Tenerife, venuto a mancare per le conseguenze di un drammatico scontro di gioco, la Federcalcio spagnola e LALIGA hanno ufficialmente disposto che su tutti i campi della 12ª giornata venga osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Il super posticipo di domenica sera tra Atlético Madrid e Barcellona, scontro d'alta classifica cruciale per la vetta del campionato, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 21:00.