Nations League, verso tutto esaurito al Meazza per Italia-Francia

05 Nov 2026 - 17:53
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Chi vuole godersi dal vivo la sfida tra l'Italia di Roberto Mancini e la Francia di Zinédine Zidane non ha più tempo da perdere. Restano infatti solo 3.000 biglietti per il match che giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano vedrà la Nazionale opposta ai Bleus. Un grande classico del calcio europeo e mondiale, che mette in palio punti preziosi per la qualificazione ai quarti di finale della Uefa Nations League. Sono 57.000 i biglietti emessi sinora e - considerando i 6.000 tagliandi riservati ai tifosi francesi - ne restano solo 3.000. Biglietti in vendita a partire da 20 euro, con tariffe agevolate per gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Sugli spalti a sostenere gli Azzurri ci saranno anche 3.000 bambini delle scuole e delle società calcistiche del territorio. Come già accaduto in occasione delle ultime partite casalinghe della Nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC - in collaborazione con Federcalcio Srl - promuoverà infatti un progetto di educazione al tifo corretto, mettendo a disposizione gratuitamente 3.000 biglietti destinati agli studenti degli istituti scolastici del territorio e alle bambine e ai bambini delle scuole calcio di Milano e provincia. Un'iniziativa volta a incoraggiare comportamenti virtuosi, in modo che i giovanissimi tifosi imparino a incitare la propria squadra senza offendere gli avversari e contestare l'operato dell'arbitro. 

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