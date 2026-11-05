Addio a Gianpietro Marchetti: ex Atalanta e Juve, giocò in Nazionale

"L'Atalanta è in lutto per la scomparsa di Gianpietro Marchetti. Formatosi nel vivaio atalantino, nel 1969 si trasferisce alla Juventus. Cinque anni dopo torna a Bergamo, dove resta per cinque stagioni e porta anche la fascia di capitano - si legge -. Nato come centrocampista, trova la sua posizione definitiva nel ruolo di libero, da cui guida la difesa nerazzurra e contribuisce alla promozione in Serie A del 1976/77. Il presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta l'Atalanta si stringono alla famiglia di Gianpietro Marchetti esprimendo le più sincere e commosse condoglianze".