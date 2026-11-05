Addio a Gianpietro Marchetti: ex Atalanta e Juve, giocò in Nazionale

05 Nov 2026 - 17:51
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Gianpietro Marchetti © Foto da web

Gianpietro Marchetti © Foto da web

È morto all'età di 78 anni Gianpietro Marchetti, ex difensore e dirigente del calcio italiano con anche 5 presenze in Nazionale.

"L'Atalanta è in lutto per la scomparsa di Gianpietro Marchetti. Formatosi nel vivaio atalantino, nel 1969 si trasferisce alla Juventus. Cinque anni dopo torna a Bergamo, dove resta per cinque stagioni e porta anche la fascia di capitano - si legge -. Nato come centrocampista, trova la sua posizione definitiva nel ruolo di libero, da cui guida la difesa nerazzurra e contribuisce alla promozione in Serie A del 1976/77. Il presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta l'Atalanta si stringono alla famiglia di Gianpietro Marchetti esprimendo le più sincere e commosse condoglianze".

Marchetti, nato a Rudiano, provincia di Brescia, giocò in maglia Atalanta dal 1966 al 1968 e poi dal 1974 al 1979 156 partite con un gol. Alla Juve dal 1968 con cui vinse due scudetti. Nell'estate del 1974 il ritorno a Bergamo, in cambio del passaggio di Gaetano Scirea alla Juventus, insieme a Giorgio Mastropasqua, alla comproprietà di Giuliano Musiello e a 700 milioni di lire. Giocatore anche di Lecco e Catanzaro, poi dirigente del Piacenza e del Napoli.

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