La lezione dell'Atalanta: con ritmo e coraggio si va avanti in Europa, Chivu prenda appunti

C’è modo e modo di uscire dalla manifestazione più importante che esista. Si può essere eliminati in maniera onorevole e in maniera biasimevole. Juve e Inter hanno scelto proprio queste due strade opposte per il loro addio alla Champions. La Juve si è arresa dopo un vero e proprio atto di eroismo, una rimonta che l’ha portata ai tempi supplementari, ha strozzato in gola l’urlo dello Stadium con il clamoroso match-ball della qualificazione. Se dall’Atalanta è arrivata una vera e propria lezione su “come si gioca in Champions”, i bianconeri hanno tirato fuori energie che non pensavano di avere (il mese di febbraio aveva portato solo delusioni) e in dieci contro undici, senza stare a pensare di aver subito un'ingiustizia come il cartellino rosso a Kelly, è andata a un passo dalla clamorosa qualificazione.