La Lega di A replica a Sarri: "Sorpresi che non ricordi il Regolamento"

Le parole di Maurizio Sarri sull'impegno della sua Lazio a Bologna domenica alle 12.30, due giorni e mezzo dopo l'impegno di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, non sono passate inosservate. La critica per una decisione che a detta del tecnico biancoceleste è "una cosa assurda e fuori dal mondo" ha provocato l'immediata risposta della Lega Serie A che in una nota ufficiale ha detto di accogliere "con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico".