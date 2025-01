La Lazio svela la maglia per i 125 anni del club

La Lazio compie 125 anni e, per l'occasione, la società biancoceleste - in collaborazione con Mizuno - ha deciso di dare vita a una maglia celebrativa che sarà indossata contro il Como nel match di campionato di venerdì sera allo stadio Olimpico. Ispirata agli anni '70, la nuova maglia si caratterizza per l'aquilotto stilizzato e uno stile retrò con una grafica geometrica e bande laterali all`altezza delle spalle nelle tre tonalità di azzurro, airy blue, royal e navy, rimando allo stile delle maglie da gioco tipiche degli anni '80. I tre colori si ripetono anche sui bordini delle maniche, mentre sul retro della maglia, sotto il colletto, campeggia la scritta 9 gennaio 1900, data di fondazione del club. Completano il kit i pantaloncini blu navy e i calzettoni bianchi con le tre bande colorate. Per la divisa dei portiere, invece, è stato scelto il colore Azure Blue, anche qui con bande nelle tre tonalità di azzurro, mentre i dettagli, i badge Lazio e Mizuno e la scritta 9 gennaio 1900, sono in bianco.