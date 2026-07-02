Tonali al Tottenham, Cellino riattiva la matricola del Brescia

Intervistato da Tuttomercatoweb, Massimo Cellino ha voluto fare chiarezza sulla riattivazione della matricola, non risparmiando frecciate al neonato progetto dell'Union Brescia e al suo presidente Giuseppe Pasini, realtà che la scorsa estate aveva raccolto una parte della tifoseria delusa dalle passate gestioni: "Ho riattivato la matricola perché il Brescia, il vero Brescia, merita di vivere. I tifosi sani e veri del Brescia lo sanno bene".