La Juventus ricorda Gianni Agnelli a 23 anni dalla scomparsa

"La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro". Inizia così la nota ufficiale sul sito della Juventus per ricordare Gianni Agnelli a 23 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio 2003. "Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smettere di ricordarlo nonostante il tempo passato", sottolinea il club, "è stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Come l'attaccamento a radici e valori che restano impressi nel Dna della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno: se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l'Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento".