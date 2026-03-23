La Fiorentina segna quattro gol e vince il Torneo di Viareggio

Nell'occasione è stato espulso per fallo Jaiteh. Per la Fiorentina è la 19/a finale nel torneo viareggino: con la vittoria odierna il club viola rompe un digiuno che durava da 34 anni, l'ultimo trionfo risaliva al 1992 (3-2 contro la Roma, in panchina Domenico Caso, è stato l'unico trofeo vinto dall'allora presidente Mario Cecchi Gori prima della sua scomparsa). Per il Rijeka si è trattata invece di una prima volta assoluta: l'unica finale raggiunta fu alla Coppa Carnevale del 1970 ma per il terzo posto e perduta contro il Partizan.