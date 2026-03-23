La Fiorentina segna quattro gol e vince il Torneo di Viareggio

23 Mar 2026 - 23:20

La Fiorentina ha vinto il 76/o torneo mondiale giovanile Viareggio Cup battendo 4-1 il Rijeka nella finale disputata allo stadio dei Pini. La squadra viola ha vinto dopo i supplementari. Le reti: nel primo tempo ha segnato Croci al 17', poi ha pareggiato al 18' della ripresa Grulovic. I viola prendono il largo con Mataran (rpt Mataran) nel primo tempo supplementare, che fa gol al 3', e poi al 10' con Croci (rpt al 10' Croci). Infine, nel secondo extratime sigilla la vittoria il rigore trasformato da Cianciulli.

Nell'occasione è stato espulso per fallo Jaiteh. Per la Fiorentina è la 19/a finale nel torneo viareggino: con la vittoria odierna il club viola rompe un digiuno che durava da 34 anni, l'ultimo trionfo risaliva al 1992 (3-2 contro la Roma, in panchina Domenico Caso, è stato l'unico trofeo vinto dall'allora presidente Mario Cecchi Gori prima della sua scomparsa). Per il Rijeka si è trattata invece di una prima volta assoluta: l'unica finale raggiunta fu alla Coppa Carnevale del 1970 ma per il terzo posto e perduta contro il Partizan.

Le due finaliste del 2026 sono arrivate in fondo avendo eliminato sabato pomeriggio i viola il One Touch con il punteggio di 2-0, mentre il Rijeka ha superato 3-0 il Sassuolo che era il vincitore delle ultime sette edizioni del torneo. I viola l'anno scorso persero in finale con il Genoa 1-0 che è stato eliminato agli ottavi dalla Pistoiese.

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